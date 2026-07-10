Taylor Swift en Travis Kelce hebben meer dan 160.000 dollar (ruim 140.000 euro) betaald voor de beveiliging rond hun huwelijksfeest in New York. Het geld ging onder meer naar vergunningen en inzet van politie, heeft burgemeester van New York Zohran Mamdani vrijdag gezegd tijdens een persconferentie.

Swift en Kelce trouwden vorige week in Madison Square Garden. Het hele gebied rond de arena werd voor de festiviteiten afgezet en er werden tientallen politieagenten ingezet.

Het is nog onduidelijk hoeveel Swift en Kelce in totaal aan het huwelijksfeest hebben uitgegeven, al speculeren Amerikaanse media dat de kosten in de miljoenen dollars liepen.