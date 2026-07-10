Expressen: prinses Estelle bracht maand in VS door

De Zweedse prinses Estelle is de afgelopen weken een maand lang in de Verenigde Staten geweest. Ze deed mee aan een zomerkamp voor meisjes in de Rocky Mountains, meldt de Zweedse krant Expressen. Het hof wil de reis tegenover de krant niet bevestigen, omdat het om een privéreis gaat.

De 14-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel en toekomstig troonopvolger was opvallend genoeg al afwezig bij de viering van de nationale feestdag en de festiviteiten rond het 50-jarig huwelijksjubileum van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Het paleis gaf toen geen details over waar ze wel was.

Op het zomerkamp, waarvoor deelname zo'n 6000 euro zou kosten, kreeg Estelle een mix van outdooractiviteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Prins Daniel en zijn zoon prins Oscar werden eind vorige maand op de tribune gezien bij de wedstrijd tussen Zweden en Frankrijk op het WK voetbal. Ook kroonprinses Victoria was mee naar de VS. Het gezin zou zelf vakantie hebben gevierd in de staat Colorado.