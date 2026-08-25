Sydney Sweeney daagt Tom Cruise uit met gedurfde vliegtuigvideo

Tom Cruise moet voortaan oppassen voor zijn vakgenoot Sydney Sweeney, die minstens zoveel lef blijkt te hebben als de 64-jarige Top Gun-acteur. Sweeney heeft namelijk een video gedeeld waarin te zien is hoe ze op een vliegend vliegtuig staat. "Pas op, Tom Cruise", schrijft de actrice gekscherend onder het filmpje. Te zien is hoe zij breedlachend geniet van de salto's die tijdens de vlucht worden gemaakt.

Het officiële Instagram-account van Top Gun, de filmklassieker uit de jaren tachtig, heeft inmiddels gereageerd op de video van Sweeney. "Voel de drang naar snelheid", luidt de reactie.

Cruise brak in 1986 door met de film Top Gun, waarin hij de hoofdrol van piloot Pete Mitchell speelt. In 2022 draaide het vervolg Top Gun: Maverick in de bioscopen. Filmstudio Paramount werkt momenteel aan een derde Top Gun-film, waarin Cruise wederom te zien zal zijn. De Amerikaanse acteur staat erom bekend zelf spectaculaire stunts uit te voeren voor zijn films, waaronder de Top Gun-films.