Jane Fonda kende niemand zoals Dolly Parton

Jane Fonda is "kapot" van het nieuws dat Dolly Parton is overleden. De actrice speelde samen met de zangeres in de komediefilm 9 to 5 en kende niemand zoals haar, schrijft ze op Instagram.

"Ze was tegelijkertijd een ondeugende, speelse zuiderlinge uit de valleien van Tennessee én een diepzinnige denker die dwars door mensen heen keek en hun ware aard zag", aldus Fonda. "Ze was zoveel dingen... tekstschrijver, zangeres, bespeler van vele instrumenten, schrijfster, grapjas, visionair, een loyale vriendin die nooit ging slapen voordat zij en haar vrienden zo hard hadden gelachen dat ze hun plas moesten ophouden. Ze had een overlevingsinstinct en leek altijd precies te weten wat ze moest doen en zeggen om de boel te redden."

Volgens Fonda barstte Parton van de empathie. "Dat is iets van haar dat ze zou willen dat wij allemaal meenemen", aldus de actrice. "Laten we dankbaar zijn voor alles wat ze ons heeft nagelaten om ons verdriet te verzachten."

De film 9 to 5 kwam in 1980 uit en betekende de doorbraak van Parton in de mainstream popcultuur. De zangeres speelde met Fonda en Lily Tomlin drie werkende vrouwen die hun wraakfantasieën botvierden op hun tirannieke en seksistische baas. De komedie leverde Parton ook de gelijknamige hit op en bracht meer dan 100 miljoen dollar op. Later volgden een op de film gebaseerde televisieserie en een toneelversie op Broadway met nieuwe liedjes van Parton.