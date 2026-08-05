Sydney Sweeney is in gedachten bij de slachtoffers van de natuurbranden in haar thuisstaat Washington. Volgens nieuwszender CNN gaat het om het ernstigste natuurgeweld daar en in buurstaat Oregon in meer dan dertig jaar. De actrice schrijft in haar Instagram Stories over de slachtoffers in haar geboortestad en hoe mensen van buiten kunnen helpen.

De 28-jarige Sweeney komt oorspronkelijk uit Spokane, na Seattle de tweede stad van Washington. "Spokane is altijd mijn thuis geweest", begint de actrice haar verhaal. "Het is waar ik ben opgegroeid, waar mijn familie nog steeds woont en waar zoveel van de mensen en plekken zijn die mij hebben gevormd tot wie ik ben. De verwoestende branden hebben talloze levens veranderd op een manier die moeilijk te verwoorden is. Duizenden gezinnen zijn hun huis, hun bezittingen en hun bedrijf kwijtgeraakt, waaronder ook leden van mijn eigen familie. Deze verwoesting is iets wat onze gemeenschap op deze schaal nog nooit heeft meegemaakt."

Door de branden hebben zeker 67.000 mensen hun huizen moeten verlaten en zijn zeker zevenhonderd woningen verwoest. "In tegenstelling tot andere grote steden die vaak een overweldigende hoeveelheid nationale aandacht en hulpmiddelen krijgen, staat Spokane niet zo in de schijnwerpers", stelt Sweeney over haar geboortestad. "Als je wilt helpen, zijn er vier organisaties waar ik achter sta die op dit moment de hulp bieden die onze gemeenschap nodig heeft."

De actrice deelt in haar Stories linkjes naar de organisaties en zegt dat ze een inzamelingsactie is begonnen om deze instanties te helpen. "Elke donatie, ongeacht de grootte, kan de slachtoffers helpen op hun lange weg naar wederopbouw. Bedankt dat jullie aan mijn thuisstad denken tijdens een van de moeilijkste momenten in haar geschiedenis."