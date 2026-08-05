De Belgische prins Emmanuel, tegenwoordig ook bekend onder zijn dj-naam Vyntrix, heeft al zijn volgers bedankt voor alle berichtjes die hij heeft gekregen sinds de lancering van zijn nieuwste single Wonder.

"Dit is het begin van een fantastisch avontuur, en ik had me geen betere achterban kunnen wensen", schrijft de 20-jarige zoon van koning Filip en koningin Mathilde op Instagram. Hij hoopt dat iedereen geniet van het liedje.

Vorig jaar werd bekend dat de prins schuilging achter de naam Vyntrix. Eind vorige maand deelde hij voor het eerst beelden van zichzelf achter een draaitafel. Ook was te zien hoe hij druk achter zijn pc aan het produceren was.