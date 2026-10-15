Sylvester Stallone heeft spijt dat hij jarenlang zijn eigen stunts uitvoerde. De 80-jarige acteur zegt dat hij door de vele verwondingen die hij tijdens zijn carrière opliep, meerdere zware operaties heeft moeten ondergaan. "Ik heb miljoenen keren spijt", vertelt hij aan Fox News Digital.

Volgens de Rocky- en Rambo-ster heeft hij sinds de opnames van The Expendables uit 2010 negen rugoperaties en drie ingrepen aan zijn nek ondergaan. Ook raakten zijn beide schouders beschadigd. "Het is zwaar geweest", aldus Stallone, die zegt dat hij sinds de operaties nooit meer helemaal de oude is geworden.

De acteur raadt anderen dan ook af om zelf gevaarlijke stunts uit te voeren. "Laat de professionals het doen. Je kunt de zwaartekracht niet verslaan. Als je de grond raakt, verlies je." Stallone is naar eigen zeggen niet trots op de risico's die hij heeft genomen. "Ik vind mezelf een idioot dat ik dat heb gedaan."