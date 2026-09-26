Sylvester Stallone kampte met eetstoornis

Sylvester Stallone heeft tijdens zijn loopbaan gekampt met een eetstoornis. Dat zei de acteur, wereldberoemd door rollen in films als Rocky en Rambo, in een interview met The New York Times. Volgens de 80-jarige Stallone werd zijn lichaam op een gegeven moment een obsessie, die hij vergeleek met boulimia.

"Toen ik Rocky III deed had ik 2,6 procent lichaamsvet en ik kon niets binnenhouden. Of ik wilde het niet binnenhouden omdat ik zo geobsedeerd raakte met zo fit blijven", zei Stallone. Hij gaf toe dat hij daarvoor ook doping moest gebruiken en dat dat een zware tol heeft geëist. Volgens hem kon hij zijn hoge standaarden met betrekking tot zijn lichaam pas een beetje loslaten toen hij in 1997 in de film Cop Land speelde. Op 80-jarige leeftijd is hij nog steeds redelijk fit, maar volgens Stallone heeft hij daar wel de nodige pillen voor nodig. "Het heeft me heel veel gekost", zegt hij daarover. "Als ik het opnieuw kon doen zou ik zeggen: doe niet je eigen stunts."

De acteur gaf het interview in het kader van zijn memoires The Steps, die eind september verschijnen. In het boek beschrijft Stallone ook onder meer zijn zware jeugd met een vader die hem mishandelde. "Ik heb niet al te veel in het boek gezet, omdat ik niet al te veel medelijden hoef, maar het was bizar", zei Stallone daarover.