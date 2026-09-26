Xavi heeft tegen Servië beschikking over alle 24 internationals

BELGRADO (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández heeft zondag in de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League de beschikking over al zijn 24 geselecteerde spelers. Ook verdediger Jurriën Timber, die onlangs terugkeerde na een liesblessure, is inzetbaar. Dat zei de Spaanse trainer zaterdag in Belgrado.

Oranje begon de interlandperiode maandag met 26 spelers. Spits Brian Brobbey en verdediger Lutsharel Geertruida hebben het trainingskamp met blessures verlaten. Middenvelder Gjivai Zechiël werd vrijdag uitgeleend aan Jong Oranje en sluit maandag weer bij het Nederlands elftal aan. Xavi riep Joshua Zirkzee op als vervanger van Brobbey, zodat de groep voor het duel met Servië uit 24 man bestaat.

"Ik verwacht een totaal andere wedstrijd dan donderdag tegen Duitsland, want ze spelen heel anders", zei Xavi over Servië. "Ze zitten misschien niet in de beste fase, maar het wordt een moeilijke uitwedstrijd tegen een fysieke tegenstander. We moeten gewoon winnen."