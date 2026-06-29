Sylvia Geersen doet aangifte van mishandeling in café

Sylvia Geersen heeft aangifte gedaan van mishandeling in de nacht van zaterdag op zondag. Dat bevestigt het management van het model maandag aan het ANP na berichtgeving van NU.nl.

Het geweldsincident vond plaats in een café aan de Bergse Dorpsstraat in Rotterdam. Daar werd Geersen door een voor haar onbekende man geslagen en geschopt. Ook zou de man een vuurwapen hebben gericht op de 40-jarige Rotterdamse.

Het management van Geersen wil verder geen uitspraken doen zolang het onderzoek nog loopt. De beelden van de horecazaak zijn volgens de woordvoerder van het model in beslag genomen door de politie.

Met Geersen gaat het "ondanks de omstandigheden redelijk". Zelf is het model maandag niet in staat om op het incident te reageren.