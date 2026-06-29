Grote inzet politie na doodsbedreiging aan bondscoach Zuid-Korea

SEOUL (ANP/DPA) - De politie heeft verscherpte veiligheidsmaatregelen aangekondigd bij de terugkeer van het nationale voetbalelftal van Zuid-Korea, dat op het WK in de groepsfase is uitgeschakeld. Er zijn volgens persbureau Yonhap 160 politiemensen en 25 beveiligers aanwezig op luchthaven Incheon, nabij hoofdstad Seoul. Aanleiding is een doodsbedreiging aan het adres van bondscoach Hong Myung-bo. Een anonieme persoon kondigde op een onlineforum aan de trainer bij aankomst in Zuid-Korea te zullen vermoorden.

Hong Myung-bo trad na de uitschakeling al af als bondscoach. Zuid-Korea won op dit WK de eerste wedstrijd van Tsjechië, maar verloor daarna van Mexico en Zuid-Afrika. De 3 punten bleken uiteindelijk onvoldoende om een ticket voor de volgende ronde te bemachtigen.

De onvrede over de uitschakeling was groot. Zelfs de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung haalde uit naar Hong Myung-bo. Hij verklaarde onder meer dat het missen van de knock-outfase een "absurde zaak" was en eiste maatregelen.