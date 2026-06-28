Sylvia Geersen slachtoffer van mishandeling

Sylvia Geersen is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een mishandeling. Dat heeft haar management bevestigd nadat hier verschillende berichten online over verschenen.

De politie schrijft in een persbericht dat in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw in een café aan de Bergse Dorpsstraat in Rotterdam is geslagen en geschopt door een onbekende man. Onder meer juicekanaal RealityFBI schreef dat het hierbij ging om Geersen. Volgens de politie liep de 40-jarige Rotterdamse letsel op maar hoefde zij niet naar het ziekenhuis. Het management van het model zegt dat het "naar omstandigheden" goed gaat, maar kon er verder niet veel over kwijt.

Na de mishandeling zou de man ook een vuurwapen hebben gericht op het slachtoffer. Daarna vluchtte hij het café uit. Hij is nog niet aangehouden. De politie doet onderzoek en spreekt met betrokkenen en getuigen en kijkt of er camerabeelden zijn.