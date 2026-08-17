Het NPO-programma Symfonische Sessies keert terug met een tweede editie. Verschillende artiesten, waaronder Karsu, Mart Hoogkamer en de zanggroep Re-Play, brengen in de aankomende reeks hun bekendste nummers ten gehore in een klassiek arrangement. Dat maakt de omroep maandag bekend.

Ook Jet van der Steen, Racoon, Thomas Oliemans en Zoë Tauran doen mee aan de zenderoverstijgende muziekreeks. Daarvoor werken zij samen met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. De presentatie is net als vorig jaar in handen van Jet Berkhout. Berkhout wordt bijgestaan door Carolien Borgers, Sophie Hijlkema, Daniel Dekker, Wef, Howard Komproe en Emilie Sleven.

Symfonische Sessies is vanaf 7 september te beluisteren via NPO Luister. Vanaf 28 september zijn de zes afleveringen te bekijken via NPO Start.