DEN BOSCH (ANP) - Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat meldt zijn ploeg Visma - Lease a Bike maandagochtend op X. De 29-jarige Deen heeft volgens zijn werkgever nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de vijftiende etappe van de Tour de France, waarna hij moest opgeven.

"Na een lange en intense wedstrijdperiode was er na de Tour de France sowieso al een herstelperiode gepland", vertelt de tweevoudig Tourwinnaar via zijn ploeg.

"Door de sleutelbeenblessure is de start van mijn training vertraagd en is het voor mij niet mogelijk om de komende tijd weer op topniveau te rijden. De focus ligt op een optimale voorbereiding op de doelen voor het seizoen 2027. Ik zal deze specifieke doelen de komende tijd met het team bespreken."

Vingegaard won dit jaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia.