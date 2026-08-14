Taakstraf voor Nicol Kremers na rijden onder invloed

Nicol Kremers heeft in hoger beroep een taakstraf gekregen voor rijden onder invloed. De voormalige partner van Peter Gillis werd in juli 2024 aangehouden in Kaatsheuvel onder invloed van alcohol en drugs. Ze kreeg in december onder meer een boete en een voorwaardelijke celstraf, maar tekende beroep aan. De uitspraak is vrijdag gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Het hof veroordeelde Kremers, die aanvankelijk bekend werd door de SBS6-realityserie Massa is Kassa, tot een taakstraf van veertig uur. Ook kreeg ze een rijontzegging van twaalf maanden. In de gepubliceerde uitspraak staat ook dat er nog een taakstraf van veertig uur bij komt. Deze was in 2023 voorwaardelijk opgelegd. Kremers kreeg die straf omdat zij dat jaar geen bloedproef wilde doen toen ze door de politie was aangehouden nadat ze tegen een vangrail was gereden.

Kremers was zelf niet aanwezig bij het gerechtshof in Den Bosch waar de zitting diende. Volgens Eindhovens Dagblad woont zij tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten.