WICKFORD (ANP) - In Engeland is opnieuw een trein ontspoord, nog geen 24 uur na het vorige incident. Dit keer raakte niemand gewond, melden Britse media op basis van de politie.

De trein raakte vrijdag van het spoor in de buurt van Wickford, een plaats ten oosten van Londen. De wagons leken dit keer, in tegenstelling tot donderdag, niet te zijn gekanteld. Bij het incident donderdag, in de omgeving van Brighton, raakten twee personen zwaargewond.

De oorzaken van de beide ontsporingen zijn nog onbekend, maar volgens Sky News wordt er gespeculeerd dat het met de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk te maken zou kunnen hebben. Door hoge temperaturen zet de rails uit. Daar moet het spoor tot op zekere hoogte tegen kunnen, maar mogelijk was het de afgelopen dagen te warm voor de rails.

Donderdag was de warmste dag van het jaar in het VK, met op meerdere plekken temperaturen van boven de 38 graden. Ook vrijdag geldt nog een hittegolf in het zuiden van Engeland.