Tailor en Elbaz keren terug in The Real Housewives of Amsterdam

Maria Tailor en Tamara Elbaz keren terug in het nieuwe seizoen van de realityserie The Real Housewives of Amsterdam. Dat maken de realitysterren maandag bekend op Instagram.

Tailor en Elbaz waren eerder al te zien in de serie, die het leven van een groep vermogende vrouwen in Amsterdam volgt. In het afgelopen seizoen deden zij niet mee. Welke andere castleden in het nieuwe seizoen te zien zijn, maakt RTL later bekend.

The Real Housewives of Amsterdam is een van de Nederlandse versies van de internationale Real Housewives-franchise. Vorig jaar ging The Real Housewives van het Zuiden in première, waarin een groep vrouwen uit het zuiden van Nederland wordt gevolgd.