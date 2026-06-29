Reuters: onderdelen en foto's Apple iPhone 18 Pro op dark web

SAN FRANCISCO (ANP) - Gevoelige lijsten met onderdelen en leveranciers, evenals foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen van Apple, zijn op het dark web verschenen. De bestanden zijn geplaatst door de ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Tata Electronics, een Indiase toeleverancier van Apple. Dat bericht persbureau Reuters op basis van documenten en een bron die bekend is met de zaak.

Het datalek kan gevolgen hebben voor de zorgvuldig georganiseerde productie van de iPhone, waarvoor Apple samenwerkt met een groot wereldwijd netwerk van leveranciers. Ook kan het de relatie tussen Apple en Tata Electronics onder druk zetten. Apple houdt informatie over zijn toeleveringsketen streng geheim.

Bovendien krijgen concurrenten, vervalsers en andere leveranciers mogelijk inzicht in welke bedrijven welke onderdelen voor de iPhone maken.

Datalek

Apple presenteert naar verwachting in september de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Het datalek komt op een lastig moment voor het bedrijf. Vorige week verhoogde Apple al de prijzen van de iPad en MacBook vanwege de sterk gestegen kosten van chips. Marktkenners verwachten dat ook de prijzen van iPhones de komende maanden zullen stijgen.

Reuters meldde eerder al dat de ransomwaregroep World Leaks meer dan 200.000 bestanden van Tata op het dark web had geplaatst. Daarbij zaten ontwerpdocumenten van oudere iPhones en onderdelen van Tesla, eveneens een klant van Tata. Ook zouden documenten van chipmakers TSMC en Qualcomm zijn buitgemaakt. Beide bedrijven leveren onderdelen voor iPhones.

Uit nieuwe documenten blijkt dat minstens zes bestanden een gedetailleerd overzicht bevatten van onderdelen van de iPhone 18 Pro en de bedrijven die deze leveren. Het gaat onder meer om chips op het moederbord en onderdelen van de batterij en camera's.