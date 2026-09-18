Talpa bemachtigt uitzendrechten van Saudische voetbalcompetitie

Talpa gaat de komende drie jaar wedstrijden uit de Saudi Pro League uitzenden. Het bedrijf heeft de uitzendrechten in handen gekregen. De wedstrijden van de hoogste competitie in Saudi-Arabië worden uitgezonden op KIJK, het streamingplatform van Talpa. De beelden kunnen daarnaast gebruikt worden in programma's als Vandaag Inside en De Oranjezondag.

Talpa gaat drie wedstrijden per speelronde live uitzenden. Daarnaast worden de samenvattingen van gespeelde wedstrijden op KIJK geplaatst. De eerste wedstrijd die live wordt uitgezonden is op 9 oktober. Dan spelen Al-Kholood Club en Al-Qadsiah FC tegen elkaar, de clubs van Nederlanders Shaquille Pinas en Tijjani Reijnders.

Naast Pinas en Reijnders zijn er nog zeven andere Nederlanders actief in de Saudi Pro League, zoals Crysencio Summerville, Steven Bergwijn en Georginio Wijnaldum. De competitie staat bekend om de vele grote namen die er spelen, zoals Cristiano Ronaldo, Sadio Mané en João Félix.