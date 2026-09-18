Douwe Bob werkt aan terugkeer De beste singer-songwriter

Douwe Bob en Giel Beelen werken aan een terugkeer van de talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland. Of dat ook op tv zal zijn, is nog niet bekend. "We gaan wel kijken wie er meedoet", zei de zanger vrijdag in de RTL 4-talkshow Renze.

"Volgens mij wil Qmusic meedoen, maar verder weet ik het nog niet. Al moet ik het op YouTube launchen", zei Douwe Bob. "Al moet ik het gewoon helemaal zelf gaan doen: Giel en ik gaan gewoon weer De beste singer-songwriter van Nederland doen."

De zanger stelt dat Nederland klaar is "voor eigen geschreven muziek van nieuwe talenten". "Er loopt zoveel talent rond dat gewoon zelf schrijft en mooie muziek maakt. En ik vind dat dat geen podium krijgt."

Van De beste singer-songwriter werden tussen 2012 en 2015 vier seizoenen gemaakt door BNNVARA in samenwerking met NPO 3FM voor NPO 3. De eerste reeks werd gewonnen door Douwe Bob en betekende ook de start van de carrière van Nielson. Uit andere seizoenen kwamen onder meer Maaike Ouboter, Michael Prins, Judy Blank en Lucas Hamming.