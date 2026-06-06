Talpa blijft na laatste aflevering bij statement over Gillis-soap

Talpa blijft na de voorlopig laatste aflevering van de Gillis-soap Massa is Kassa bij het statement dat er geen nieuwe opnames worden gemaakt zolang "er sprake is van hoger beroep of cassatie" in de rechtszaken die tegen de ondernemer lopen. Dat laat een woordvoerder zaterdag desgevraagd weten aan het ANP.

De Talpa-coryfee kreeg begin mei in een fraudezaak een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moeten ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. In een andere zaak, over huiselijk geweld tegen zijn ex Nicol Kremers, legde de rechter hem een taakstraf van zestig uur op.

Vrijdag was de voorlopig laatste aflevering van de langlopende realitysoap over Gillis te zien op SBS. De aflevering eindigde met de tekst: "Vechter Peter heeft inmiddels besloten om in hoger beroep te gaan. Wordt vervolgd. Hoe zal het de familie Gillis verder vergaan? De tijd zal het leren. Maar voor nu: houdoe!"