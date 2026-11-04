Volgens regisseur Quentin Tarantino vindt acteur Brad Pitt het jammer dat Tarantino de vervolgfilm op Once Upon a Time ... in Hollywood niet zelf regisseert. "Van hem denk ik echt dat ik hem teleurgesteld heb", vertelt Tarantino in een interview met entertainmentwebsite Empire. "Ik voelde me daar slecht over."

Tarantino heeft het script voor The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth geschreven, maar schakelde David Fincher in om te regisseren. "Dat een regisseur van het kaliber van David anderhalf jaar van zijn leven aan mijn materiaal wilde besteden, vond ik geweldig. Dat zegt veel over wat er op papier stond", aldus Tarantino.

In 2020 won Pitt een Oscar voor Beste bijrol in Once Upon a Time ... in Hollywood. In The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth speelt hij opnieuw de rol van stuntman Cliff Booth, jaren na de gebeurtenissen in de oorspronkelijke film.