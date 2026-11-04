De Zweedse dirigent Herbert Blomstedt is op 99-jarige leeftijd overleden, meldt het Gewandhaus in Leipzig. De in de VS geboren dirigent was lange tijd verbonden aan dat concertgebouw, de laatste jaren in de symbolische rol van 'eredirigent'.

Blomstedt stond bekend om zijn uitvoeringen van Duitse en Oostenrijkse componisten als Beethoven, Brahms en Bruckner. Na jaren de muzikale leiding te hebben gevoerd over enkele voorname Noordse orkesten, week hij in de jaren tachtig uit naar Duitsland, waar hij de dirigent werd van de Staatskapelle Dresden in diens thuisbasis de Semperoper. Later dirigeerde hij onder meer het San Francisco Symphony.

Voor zijn werk en prijswinnende albums kreeg hij onder meer twee Grammy's, de Britse Gramophone Classical Music Award en de Franse onderscheiding Grand Prix du Disque. Blomstedt overleed in zijn woonplaats Gothenburg.