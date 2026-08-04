Tate McRae is voortdurend bezig om beter te worden. De Canadese zangeres wil zichzelf steeds weer overtreffen, vertelt ze in een interview met Variety.

"Je denkt altijd na over hoe je herinnerd wilt worden", zegt de 23-jarige McRae, bekend van hits als greedy en you broke me first. "Voor mij is de manier om dat te bereiken door te proberen je vorige optreden te overtreffen, je vorige liedje te overtreffen, te groeien, te evolueren, te achterhalen wat er niet werkte, wat ik niet mooi vond aan een optreden, wat ik beter had kunnen doen, waarom ik nerveus was, en uit te zoeken hoe je niet meer nerveus bent."

Door zo serieus naar haar eigen kunnen te kijken, denkt McRae zichzelf steeds opnieuw te kunnen uitvinden. "Ik denk dat hoe beter je jezelf en je optredens leert beheersen, hoe beter je wordt."