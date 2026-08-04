Dertig jaar na de eerste uitzending keert de jeugdserie Fort Alpha terug met een reboot. De nieuwe reeks speelt zich niet langer af op een middelbare school, maar op een mbo-opleiding. De reeks is geproduceerd door NewBe in opdracht van AVROTROS en is vanaf 24 augustus te zien bij NPO Start, meldt de omroep dinsdag.

De serie volgt een nieuwe generatie studenten die worstelt met thema's als mentale gezondheid, prestatiedruk, relaties en ambities. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Ezra Blok, Alicia Boedoe, Maartje Braakman, Faye Kimmijser, Teun Stokkel en Armand Rosbak. Ook Tygo Gernandt, die in de oorspronkelijke serie te zien was, keert terug in de reboot, ditmaal als rechercheur.

De oorspronkelijke Fort Alpha was in 1996 op televisie te zien en betekende de doorbraak van acteurs als Gernandt, Tatum Dagelet, Cas Jansen en Daan Schuurmans. De TROS stopte in 1997 na twee seizoenen met de serie.