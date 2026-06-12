Taylor Swift heeft donderdag een toespraak van liefst 21 minuten gegeven tijdens de ceremonie rondom haar opname in de prestigieuze Songwriters Hall of Fame. Ze werd emotioneel toen ze terugblikte op haar carrière tot dusver en bedankte haar familieleden voor de offers die ze hadden gebracht.

"Voor mij was het makkelijk om songwriting boven alles in mijn leven te kiezen", zei Swift. "Maar het kan niet makkelijk zijn geweest voor mijn ouders en mijn broer om alles op te pakken en ons hele gezin van Pennsylvania naar Nashville te verhuizen, zodat ik mijn vaardigheden kon aanscherpen in de songwritinghoofdstad van de wereld. Nadat duidelijk werd dat dit absoluut geen tijdelijke fase was waar hun tienerdochter doorheen ging, veranderden ze hun hele leven voor mij."

"Ook al horen woorden eigenlijk mijn ding te zijn, ik zal nooit mijn dankbaarheid aan jullie kunnen uitdrukken voor wat jullie voor mij hebben gedaan", zo richtte Swift het woord tot haar ouders. "Jullie zijn de reden dat ik hier vanavond sta."

Gene Simmons

Tijdens het evenement in New York zat Swift aan tafel met haar verloofde Travis Kelce en hun moeders Andrea Swift en Donna Kelce. De zangeres was niet de enige die donderdag werd opgenomen in de Hall of Fame. Ook onder anderen Alanis Morissette en Kiss-zanger Gene Simmons kregen een plekje.

Swift is met haar 36 jaar de op één na jongste persoon ooit en de jongste vrouw die is opgenomen. Alleen Stevie Wonder was nog jonger: hij ontving de eer in 1983 op 32-jarige leeftijd.