AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam regelt plekken in hotels voor de mensen in de opvanglocatie in het stadsloket Nieuw-West aan het Osdorpplein. Zij werden daar opgevangen nadat zij hun huis uit moesten door een grote explosie en brand in een pand aan de Remijden, nabij de Osdorper Ban. Het gaat om ongeveer honderd mensen. In totaal zijn er ongeveer vierhonderd mensen geëvacueerd.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio verwacht dat de hulpverlening zeker de rest van de dag en mogelijk ook nog vanavond en vannacht zal beslaan. Het pand waar de explosie was, wordt momenteel "beetje voor beetje" doorzocht met een binnendrone en speurhonden, "dat kost veel tijd". Volgens de woordvoerder wordt er rekening mee gehouden dat er nog mensen binnen zijn. In het pand zit een sportschool die 24 uur per dag open is.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Nadat de hulpverlening is afgerond, zal daar "uitgebreid onderzoek" naar plaatsvinden. "Het kan een gaslekkage geweest zijn, maar ook iets anders."