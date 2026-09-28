Taylor Swift beschrijft opnames Patient Zero als een droom

Taylor Swift heeft veel plezier gehad tijdens de opnames van haar nieuwe videoclip Patient Zero. Volgens de zangeres was de samenwerking met regisseur Emmanuel Lubezki "als iets uit een droom", schrijft ze op Instagram bij een serie foto's van de set. "Ik heb zo veel geleerd door zijn genialiteit in actie te zien."

Daarnaast had ze veel lol met actrice Dakota Johnson, die in de video dezelfde kleren aan heeft als Swift. "Het was werkelijk een heerlijke ervaring om met je vriendin te giechelen, omdat je de hele shoot lang als een tweeling bent." Ook was ze onder de indruk van acteur Colin Farrell. "Colins rol als schurk is nog indrukwekkender als je hem van dichtbij meemaakt", aldus Swift.

Volgens Swift kon ze met de video verschillende filmgenres verkennen, zoals "gothische spookverhalen, true crime en psychologische thrillers". "Het huis was een metafoor voor de kilte van een relatie die is bekoeld en weggekwijnd."

De première van Patient Zero vond zondagavond plaats tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Swift won daar onder meer de prijs voor beste video van het jaar voor de videoclip van het nummer The Fate of Ophelia.