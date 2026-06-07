Taylor Swift heeft records gebroken op Spotify met haar nieuwe lied I Knew It I Knew You, dat in de vijfde Toy Story-film te horen is. Dat hebben diverse streamers gemeld op sociale media.

Apple Music liet weten dat nog nooit eerder een liedje uit een film in de eerste 24 uur zo vaak werd beluisterd. Spotify meldde dat nog nooit eerder een countrysong van een vrouwelijke artiest zo vaak beluisterd werd in het eerste etmaal. Amazon Music voegt daaraan toe dat het lied het record heeft gevestigd als meest beluisterde lied binnen 24 uur in 2026. De streamingplatforms delen geen concrete cijfers.

Toy Story 5 is het vierde vervolg in de succesvolle reeks over levend speelgoed. Cowboy Woody, astronaut Buzz en hun vrienden keren vanaf 19 juni terug in de bioscopen. De eerste film uit 1995 geldt als een mijlpaal in de filmgeschiedenis, omdat het de eerste digitaal geanimeerde bioscoopfilm ooit was.