Omroep MAX is "verrast" door een passage in een nieuw NPO-rapport waarin staat dat het jaarlijkse programma Sint & De Leeuw geschrapt zou moeten worden. Dat laat een woordvoerder van de omroep zondag aan het ANP weten. De rapportage, waarin de NPO terugblikt op het afgelopen jaar, is twee dagen geleden op de website van de NPO geplaatst.

De sinterklaasshow, die Paul de Leeuw al meer dan twintig jaar maakt, zou moeten verdwijnen op basis van de beleidslijn Amusement. In die regel staat dat alle amusementstitels die in "twee opeenvolgende jaren niet door de toets heen komen, moeten verdwijnen. Op basis van de resultaten in 2024 en 2025 moet het programma Sint & De Leeuw geschrapt worden".

Omroep MAX was niet van deze tekst op de hoogte. "Op dit moment hebben we overleg met de NPO en zijn aan het uitzoeken hoe het precies zit", meldt de woordvoerder van de omroep. "Sint & De Leeuw is al jarenlang een door de kijker zeer gewaardeerde traditie die bovendien in afgelopen december meer dan 1,4 miljoen kijkers had en we graag willen behouden."

In Sint & De Leeuw ontvangt presentator Paul de Leeuw jaarlijks Sinterklaas op pakjesavond. Samen laten ze verschillende wensen in vervulling gaan. De NPO was zondag vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.