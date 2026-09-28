Taylor Swift draagt winst bij VMA's op aan Dolly Parton

Taylor Swift heeft zondagavond de belangrijkste prijs van de MTV Video Music Awards, die voor beste video van het jaar, in de wacht gesleept. De zangeres droeg haar winst voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia op aan de onlangs overleden Dolly Parton.

"Ik denk dat we ons allemaal gelukkig mogen prijzen dat we eventjes deze planeet met Dolly Parton mochten delen", zei Taylor tijdens haar speech. Parton, die eind augustus op 80-jarige leeftijd overleed, was volgens de zangeres "de ultieme showgirl".

Tijdens de ceremonie in Los Angeles voegde Madonna flink wat Video Music Awards aan haar collectie toe. De Queen of Pop won de prijzen voor artiest van het jaar en beste album van het jaar, en mocht ook samen met Sabrina Carpenter de award ophalen voor beste samenwerking, voor hun nummer Bring Your Love. Daarnaast won haar visuele album Confession II ook vier prijzen, namelijk die voor beste lange video, dans, choreografie en cinematografie.

De Video Music Award voor beste liedje ging naar Swim van BTS, dat ook de award voor beste groep in ontvangst nam. Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me werd gekozen als beste zomerhit.