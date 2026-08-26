Taylor Swift: een wereld zonder Dolly Parton voelt niet goed

Taylor Swift zal Dolly Parton altijd dankbaar blijven. Dat heeft de zangeres laten weten na het overlijden van Parton dinsdag. In een statement bedankt Taylor de countryzangeres "voor de koorddans die ze uitvoerde, zodat jonge meisjes zoals ik konden opgroeien met de droom om ook bij het circus te gaan".

In haar eerbetoon stelt Taylor dat een wereld zonder Dolly Parton "niet mogelijk, niet echt en niet goed" voelt. "Maar omdat ze haar tijd op deze aardbol zo gul heeft doorgebracht, vanwege de talrijke levens die ze heeft veranderd, zal haar erfenis voor altijd zijn."

Taylor prijst de manier waarop Dolly haar privéleven beschermde. "Het lukte haar om sommige delen van haar leven een mysterie en fantasie te houden voor de buitenwereld, terwijl ze ook open was waar dat ertoe deed." Ook is Taylor vol lof over de manier waarop de countryzangeres en actrice haar carrière invulde. "Ze had het zachtste hart als het ging om het leed van anderen, en een ruggengraat van staal als ze haar waarde als mens en als artiest moest verdedigen."