Het huwelijk tussen Taylor Swift en American football-speler Travis Kelce is voltrokken, liet een woordvoerder van het stel rond 01.30 uur (Nederlandse tijd) in de nacht van vrijdag op zaterdag weten. "Taylor en Travis hadden geen bruidsmeisjes en bruidsjonkers", meldde de woordvoerder. De broer van Taylor, Austin, was haar getuige en Travis' broer Jason fungeerde als zijn 'best man', oftewel getuige.

Een vriend van het stel, komiek Adam Sandler, leidde de bruiloft. Het bruidspaar droeg allebei trouwkleding van Christian Dior, ontworpen door Jonathan Anderson, schrijft The New York Times. Buiten feestlocatie Madison Square Garden in Manhattan was op videoschermen kort na het huwelijk te zien dat de twee sterren getrouwd waren. "JUST&T MARRIED", viel er te lezen.

Zo'n duizend vrienden van het stel zijn in New York aanwezig voor de bruiloft, meldden Amerikaanse media. Onder anderen Gigi Hadid en Bradley Cooper, Selena Gomez, Ed Sheeran, Jay-Z, Steven Spielberg, Jason Sudeikis en Benson Boone werden gespot.

Swift en Kelce hielden de details van hun huwelijk grotendeels geheim. In Amerikaanse media gingen tot voor kort geruchten dat het huwelijk in New York een afleidingsmanoeuvre zou kunnen zijn voor een bruiloft op een later moment. Het "koninklijk huwelijk", zoals de verbintenis volgens The New York Times voor veel Amerikanen voelt, is echter daadwerkelijk voltrokken.