Taylor Swift kondigt nieuwe single Patient Zero aan

Taylor Swift brengt vrijdag haar nieuwe single Patient Zero uit. De zangeres kondigde het nummer dinsdag aan op sociale media. "Ik heb ongeduldig gewacht om jullie te vertellen dat mijn gloednieuwe single Patient Zero op 25 september uitkomt", schrijft Swift.

In aanloop naar de bekendmaking liet Swift de afgelopen dagen verschillende hints achter. Zo veranderde ze dinsdag haar Instagram-bio en werden in songteksten op Apple Music meerdere letters o vervangen door nullen. Ook heeft haar website een nieuw, donker uiterlijk gekregen. Daar zijn drie verschillende cd-versies van Patient Zero te koop.

Patient Zero is het tweede nieuwe nummer dat Swift dit jaar uitbrengt. In juni verscheen I Knew It, I Knew You, dat ze maakte voor de soundtrack van Toy Story 5.

Swift ontvangt zondag tijdens de MTV Video Music Awards als eerste artiest de nieuwe Artist Director Honors, een onderscheiding voor artiesten die ook achter de schermen een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van hun videoclips.