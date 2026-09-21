Taylor Swift krijgt nieuwe MTV-prijs voor regiewerk

Taylor Swift krijgt als eerste artiest de nieuwe artist-directorprijs van de MTV Video Music Awards. De onderscheiding is bedoeld voor muzikanten die met hun werk achter de camera hebben bijgedragen aan muziekvideo's en visuele verhalen, hebben MTV en CBS maandag bekendgemaakt.

Volgens de organisaties wordt Swift onderscheiden voor haar langdurige en invloedrijke werk als regisseur. De veertienvoudig Grammywinnares werd zeven keer genomineerd voor de VMA voor beste regie en won die prijs vier keer. Ze regisseerde onder meer video's en films voor The Fate of Ophelia, Opalite en Anti-Hero.

De MTV Video Music Awards worden zondag uitgereikt in Los Angeles. Snoop Dogg presenteert de ceremonie.