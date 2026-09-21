Atlético maant Mourinho: stop met lastigvallen arbitrage

MADRID (ANP) - Atlético Madrid heeft trainer José Mourinho van Real Madrid te verstaan gegeven dat hij moet ophouden om de scheidsrechters te intimideren. De club deed dat op X door een uitgeprinte foto te tonen met daarop een afbeelding van de Portugese coach en de tekst: stop met lastigvallen van de arbitrage ('Stop acoso arbitral ya')

Mourinho was zondag na de nederlaag tegen Atlético Madrid (2-1) boos op de arbitrage. Tijdens een persconferentie liet hij een uitgeprinte foto zien met daarop twee overtredingen die spelers van Atlético in de eerste helft maakten en waarvoor ze niet werden bestraft.

"We kunnen de persconferentie net zo goed overslaan, want het verhaal van de wedstrijd staat hier. Dat waren twee overduidelijke rode kaarten", zei Mourinho, daarbij wijzend naar de foto die hij in zijn handen vasthield. Real-speler Dean Huijsen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel een rode kaart.

Trainer Diego Simeone had na de wedstrijd al aangedrongen op wat meer respect voor de scheidsrechters; de club reageerde maandag met een persoonlijk gerichte boodschap.