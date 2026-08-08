Taylor Swift heeft haar nummer August laten verwijderen uit een TikTok-video van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt onder meer het vakblad Variety.

Het nummer was te horen in een video waarin Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. In het bijschrift stond dat Swift "vast heel blij" zou zijn met het gebruik van haar nummer. De video, die vier dagen geleden werd geplaatst, is inmiddels zonder geluid te zien.

Trump heeft vaker muziek van Swift gebruikt op zijn sociale media. Zo zijn haar nummers The Fate of Ophelia en Red nog steeds te horen op de socialemediakanalen van de Amerikaanse president. In november werd een andere TikTok-video van Trump waarin Father Figure van Swift was gebruikt volledig verwijderd.