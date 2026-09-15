Taylor Swift ondanks afwezigheid te zien bij Emmy's in sketch

Taylor Swift verkoos maandagavond de wedstrijd van haar man Travis Kelce boven de Emmy Awards. Toch verscheen de zangeres op het scherm bij de uitreiking van de belangrijkste televisieprijzen in de Verenigde Staten. Ze was te zien in een vooraf opgenomen sketch van Law & Order: Special Victims Unit met actrice Mariska Hargitay.

"De Emmy's zijn vanavond, en het bureau van de burgemeester zit me in de nek te hijgen en eist een antwoord op de vraag: is Taylor Swift bij de Emmy's aanwezig?" zei Hargitay in de video, als haar personage Olivia Benson uit Law & Order. "Nu moet je, om een Swiftie-zaak te kunnen oplossen, denken als een Swiftie, want de Swifties denken dat alles een aanwijzing is voor wat ze hierna gaat doen", ging ze verder, verwijzend naar de fans van de zangeres. Swift deed mee door aanwijzingen en ideeën te roepen om het team te helpen voorspellen of ze uiteindelijk zou opduiken.

Uiteindelijk bleek Swift niet aanwezig bij de avond, maar zat ze op de tribune bij de Americanfootballwedstrijd van haar echtgenoot. Swift bekeek de wedstrijd samen met acteur Tom Cruise.