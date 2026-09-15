Deense Royal Run volgend jaar ook naar Thisted

Het Deense koninklijke hardloopevenement Royal Run komt volgend jaar voor het eerst naar Thisted. De stad in de regio Noord-Jutland is de tweede aangekondigde gaststad voor 2027. De andere is Silkeborg, dat eveneens zijn debuut maakt.

De Royal Run wordt volgend jaar gehouden op Tweede Pinksterdag, die in 2027 op 17 mei valt. Doorgaans is het evenement in vijf verschillende steden.

Het hardloopevenement werd voor het eerst in 2018 georganiseerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Frederik. Het koninklijk gezin laat zich jaarlijks zien op een van de vele afstanden.