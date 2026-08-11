Taylor Swift wordt dit jaar toegelaten tot de Nashville Songwriters Hall of Fame. Dinsdag werd bekendgemaakt dat zij het jongste lid van het gezelschap ooit is. De 36-jarige Swift, die in 2006 haar debuutalbum uitbracht, kwam dit jaar voor het eerst in aanmerking voor de eer. Genomineerden moeten hun eerste belangrijke liedjes minstens twintig jaar geleden hebben uitgebracht.

"Vanaf het moment dat ik als kind begon met liedjes schrijven, was ik ervan overtuigd dat Nashville de perfecte plek voor mij was. Ik wilde leren van de besten en me onderdompelen in een gemeenschap van verhalenvertellers; gelukkig bleek Nashville precies te zijn waar ik van had gedroomd", zegt Swift in een verklaring. "Het is prachtig om geëerd te worden door deze stad waar ik zoveel van houd, en ik ben daar erg dankbaar voor."

Naast Swift worden ook Lyle Lovett, Shawn Camp en Lee Thomas Miller ingehuldigd. De inhuldigingsceremonie vindt later dit jaar plaats in Nashville. Een precieze datum is nog niet aangekondigd.

Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee staat bekend als een belangrijke plek voor de muziekindustrie, met name countrymuziek. De Nashville Songwriters Hall of Fame is opgericht om songwriters te eren voor hun werk. Deze staat los van de Songwriters Hall of Fame. Daarin kreeg de Amerikaanse zangeres eerder dit jaar al een plekje.