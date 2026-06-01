Taylor Swift heeft voor de nieuwe animatiefilm Toy Story 5 een liedje gemaakt. Het nummer heet I Knew It, I Knew You en is vanaf 5 juni verkrijgbaar, maakte de Amerikaanse zangeres maandagavond bekend.

"Ik heb er altijd van gedroomd om iets te schrijven voor deze personages, waar ik al dol op ben sinds ik als 5-jarig kind naar de eerste Toy Story-film keek", schrijft Swift op social media bij een reeks foto's. "Ik was meteen verliefd op Toy Story 5 toen ik het geluk had de film in een vroeg stadium te mogen zien, en ik schreef dit liedje zodra ik thuiskwam van de vertoning. Soms weet je het gewoon, toch?"

Op haar website stond maandag een countdowntimer die om 20.00 uur Nederlandse tijd afliep, waarna het nieuws bekend werd. De timer stond voor een schilderachtig landschap waar cowgirl Jessie, een van de personages uit de filmreeks, op het paardje Bullebeest in- en uitgaloppeerde. De afgelopen tijd werd online al hevig gespeculeerd over een eventuele bijdrage van Swift aan de nieuwe Pixarfilm die op 19 juni in première gaat. Zo deelde Pixar afgelopen weekend nog een filmpje van een billboard met daarop het bekende behang uit de films, de initialen TS en dertien wolkjes, een mogelijke verwijzing naar het favoriete getal van Swift. Datzelfde billboard stond ook op de achtergrond van de timer.

Fans kunnen, zolang de voorraad strekt, speciale collectors' editions van de cd's met het nummer bestellen via de webshop van Swift. Ze kunnen dan kiezen uit de normale versie, een akoestische of de pianoversie. De cd's bevatten elk een andere foto van Swift als verwisselbare hoes.