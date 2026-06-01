OSLO (ANP) - Zweden heeft in een oefenwedstrijd voor het WK voetbal tegen buurland Noorwegen een nederlaag geleden. In het Ullevaal Stadion in Oslo verloor de WK-tegenstander van het Nederlands elftal met 3-1 van de ploeg van de Noorse bondscoach Ståle Solbakken.

Jørgen Strand Larsen opende de score in de 8e minuut met een schot laag in de linkerhoek. Antonio Nusa schoot tien minuten later de 2-0 binnen. Strand Larsen, voormalig speler van FC Groningen en nu uitkomend voor Crystal Palace, zorgde met de derde treffer voor de ruststand. In de slotfase van de tweede helft scoorde Alexander Isak met een schot in de rechterhoek voor de Zweden van bondscoach Graham Potter. Een tweede Zweedse treffer van Sebastian Nanasi ging om buitenspel niet door.

Zweden is de tweede tegenstander van Oranje in groep F op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De wedstrijd Nederland-Zweden is op 20 juni in Houston.