Taylor Swift staat volgende week na dertien jaar weer op het podium van de Country Music Association Awards. Dat meldt onder meer The Hollywood Reporter. De 60e editie van de prestigieuze countrymuziekprijzen vindt op 18 november plaats in Nashville.

Naast de Amerikaanse zangeres treden ook Luke Combs, Kacey Musgraves, Miranda Lambert en Chris Stapleton op. De 36-jarige Swift maakt tijdens de uitreiking ook kans op een van de prijzen. Ze is genomineerd in de categorie Single of the Year voor het nummer I Knew It, I Knew You. Dat nummer schreef Swift voor de film Toy Story 5.

Swift betrad het podium voor het laatst tijdens de CMA Awards in 2013. Toen zong ze haar nummer Red, begeleid door muzikanten Vince Gill en Alison Krauss. In 2009 werd Swift de jongste winnaar ooit van de CMA Entertainer of the Year Award.