Koning Charles heeft de dag voor zijn 78e verjaardag een bezoek gebracht aan de BRIT School in Londen. De school is een van de bekendste Britse opleidingsinstituten voor podiumkunsten en creatieve vakken.

Tijdens zijn bezoek woonde Charles onder meer een door studenten georganiseerde modeshow bij. Ook bezocht hij een repetitie voor een musical en bekeek hij een optreden in de dansstudio.

In een bericht op sociale media laat de koning weten dat hij het "geweldig vond om zoveel getalenteerde studenten en medewerkers te ontmoeten". Onder de oud-leerlingen van de BRIT School bevinden zich artiesten als Adele, Amy Winehouse en RAYE.

RAYE werkte onlangs ter gelegenheid van de verjaardag van Charles mee aan een speciale aflevering van het radioprogramma Rocket Hour van zanger Elton John. De uitzending wordt zaterdag exclusief via Apple Music uitgezonden.