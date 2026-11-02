Het team van Lenny Kravitz heeft geruchten ontkend dat de zanger aan boord zat van het vliegtuig dat afgelopen weekend crashte in Florida. Online ging het verhaal rond dat hij om het leven was gekomen bij de crash. "De berichten zijn onwaar en onjuist", liet het team van de artiest weten aan onder meer entertainmentwebsite TMZ.

De geruchten zouden zijn begonnen door een bericht op sociale media waarin een piloot stelde dat ze Lenny op een vergelijkbare route had gevlogen als het verongelukte toestel. Volgens TMZ heeft de piloot ook op de geruchten gereageerd. "Ik ben er onlangs op gewezen dat er geruchten de ronde doen dat ik de piloot zou zijn geweest bij het recente ongeluk in Palm Beach. Ik wil graag verduidelijken dat dit niet het geval is", stelde zij op TikTok.

Zondag stortte een privéjet van fabrikant Learjet neer in Florida. Alle negen inzittenden kwamen daarbij om het leven. Het neergestorte toestel was vertrokken uit de stad Austin en was onderweg naar de Bahama's.