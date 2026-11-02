KYIV (ANP) - Bij aanvallen op de Oekraïense plaats Komysjoevacha, niet ver van de stad Zaporizja, zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Onder meer een school die werd gebruikt voor humanitaire doeleinden werd volgens Zelensky aangevallen. Vijf mensen zijn daar gewond geraakt.

Volgens het staatshoofd werd onder meer een zogenoemde double tap-aanval uitgevoerd: na een eerste aanval opnieuw toeslaan om op die manier zoveel mogelijk slachtoffers te maken, bijvoorbeeld onder hulpdiensten. Dergelijke aanvallen worden breed gezien als oorlogsmisdaad.

Zelensky schrijft dat Rusland moet hebben geweten dat de mensen in het pand daar waren voor humanitaire hulp. Volgens Zelensky is dat eens te meer bewijs dat het Kremlin niet uit is op het beëindigen van de strijd.