De directeur van Het Nationale Ballet, Ted Brandsen, heeft donderdagavond tijdens zijn afscheidsgala in Amsterdam een Zilveren Medaille gekregen. Hij ontving de prijs uit handen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De Zilveren Medaille is aan Brandsen uitgereikt "omdat onder zijn leiding Het Nationale Ballet uitgroeide tot een gezelschap van wereldstatuur", liet de gemeente Amsterdam weten in een persbericht.

Brandsen nam bij het gala officieel afscheid als directeur van Het Nationale Ballet. Hij kreeg de prijs uitgereikt onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die ook aanwezig waren bij het gala. "Brandsen staat bekend om zijn aandacht voor iedereen in de zaal en op de vloer. Als danser, als choreograaf en als directeur heeft hij veel betekend en bijgedragen aan het (internationale) succes van Het Nationale Ballet. Daarom ontvangt hij vandaag de Zilveren Medaille", aldus de gemeente.

In 1981 begon Brandsen op 22-jarige leeftijd bij Het Nationale Ballet. In totaal danste Brandsen tien jaar lang voor dit gezelschap. Daarna ging hij aan de slag als freelance choreograaf en werd hij in 1998 benoemd tot artistiek directeur van West Australian Ballet. Hij keerde in 2002 weer terug bij Het Nationale Ballet en werd in 2012 directeur.

De Zilveren Medaille wordt toegekend aan personen die zich meer dan vijftien jaar hebben ingezet voor de stad en de naam van Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied op internationaal niveau naar buiten toe hebben uitgedragen.