INGLEWOOD (ANP) - Europees kampioen Spanje heeft zich met een overtuigende zege op Oostenrijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won in Los Angeles Stadium met 3-0, dankzij twee doelpunten van Mikel Oyarzabal en een van Pedro Porro. De score had veel hoger uit kunnen vallen voor het oppermachtig spelende Spanje. Het was de vijfde wedstrijd op rij op een WK dat Spanje geen tegentreffer incasseerde.

Portugal of Kroatië is de volgende tegenstander. Die twee ploegen spelen in Toronto in de nacht van donderdag op vrijdag tegen elkaar.