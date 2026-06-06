Ted Danson voelt zich nog altijd schuldig over een incident waarbij hij in blackface verscheen bij een roast van Whoopi Goldberg. In de podcast Who's With Me zei de acteur uit The Good Place dat hij "de rest van zijn leven excuses zal aanbieden" voor het voorval in 1993.

De 78-jarige Danson en 70-jarige Goldberg hadden destijds een kortstondige affaire. Zijn toespraak tijdens het evenement bevatte racistische opmerkingen en grappen over hun seksleven, wat hem op veel kritiek kwam te staan. "Ik dacht dat ik het wel kon doen", zei Danson. Hij zei ook dat hij direct doorhad dat hij fout zat en omschreef het gevoel alsof hij zijn vinger in een stopcontact had gestoken. "Ik dacht dat ik satire maakte over gemengde relaties, en dat ik iets gedurfds deed." Danson noemde het verder arrogant en dom van zichzelf dat hij dacht dat hij als "witte man iets zinnigs zou kunnen zeggen over ras."

Danson praatte het lange tijd goed voor zichzelf, omdat hij geen kwade bedoelingen had. Maar hij denkt er inmiddels anders over. "Je bedoeling doet er niet toe. De impact die je hebt op mensen wel", zei Danson. "Het was verkeerd en kwetsend. Dus ik bied iedereen die luistert opnieuw excuses aan."