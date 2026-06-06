Franse meelindustrie in problemen door goedkope import

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk is de grootste tarweproducent van Europa, maar importeert steeds meer meel, volgt uit nieuwe cijfers van de Franse meelindustrie. Volgens de sector komt dat door toenemende aankopen van supermarktketens, die daarmee Franse producenten in moeilijkheden brengen.

De meelproductie in Frankrijk bleef vorig jaar vrijwel stabiel op bijna 4 miljoen ton meel van 100 procent Franse tarwe. Daarmee is het land goed voor meer dan 11 procent van de Europese meelproductie en na Duitsland de op een na grootste producent.

Maar tegelijkertijd steeg de Franse import van meel de afgelopen twee jaar met 45 procent. Frankrijk voert ook steeds meer meel in dan het exporteert. Goedkoper meel komt bijvoorbeeld uit Duitsland of Italië en wordt door supermarkten gebruikt voor hun eigen huismerken, legt voorzitter Jean-François Loiseau van branchevereniging ANMF uit. Hierdoor drukken zij de prijzen en is de winstgevendheid in de sector laag, volgens ANMF.

"In Frankrijk hebben we traditiegetrouw bakkers die 100 procent Frans meel gebruiken, geproduceerd door honderden molens. Niemand heeft de broodkwaliteit die je in Franse bakkerijen vindt", stelt Loiseau. "Maar de afgelopen jaren zien we een toename van aankopen van goedkoper meel, vooral uit Duitsland, maar ook uit Italië, Roemenië of Bulgarije, door supermarktketens voor hun eigen huismerken."